فرح الهادي تكتشف وفاة خالها من مواقع التواصل الإجتماعي وتوجه رسالة عتاب إلى أهلها

كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 05:54 مساءً - نشرت الفنانة الكويتية ” فرح الهادي ” عبر حستبها الشخصي على تطبيق ” سناب شات ” مقطع فيديوتضمن رسالة كشفت من خلالها عن حزنها الشديد لوفاة خالها .

كما أعربت عن استيائها من أهلها كونها علمت بوفاة خالها من مواقع التواصل الأجتماعي لأن أهلها أخفوا عنها الخبر وعن والدتها أيضا والتي من حقها أن تعلم بهذا الأمر .

حيث إنها تلقت رسائل من متابعيها ليخبرونها بهذا الأمر مشيرة إلى أنهم لاحظوا أنها لا تعلم شيئا عن حالة الوفاة وهو الأمر الذي تسبب في صدمتها .

وقالت فرح الهادي في رسالتها :” إنا لله وإنا إليه راجعون .. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية .. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ” .

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وتابعت : ” حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص ظن فيني السوء .. متخيلين يوصلكم خبر وفاة شخص من العيلة عن طريق مسيجات المتابعين .. أنا عرفت الخبر منكم وكانوا أهلي حتى خاشين عن والدتي ” .

واختتمت فرح الهادي رسالتها قائلة : ” اعتذر من المتابعين راح أوقف سناباتي اليوم .. واعتذر من الشركات المعلنة .. وشكرا لتفهمكم .. يرجعلكم بأجر بإذن الله ” .