رئيس وزراء لبنان السابق ” فؤاد السنيورة ” يخضع للتحقيق لمدة 4 ساعات .. ما السبب ؟

كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 05:54 مساءً - امتثل اليوم الرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية ” فؤاد السنيورة ” أمام المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم من أجل الاستجواب بعدما كان قد أعلن رفضه الحضور في وقت سابق .

ويأتي ذلك عقب تقديم النائب ” حسن فضل الله ” عضو كتلة الوفاء للمقاومة وثائق ومستندات تؤكد تسلم الرئيس فؤاد السنيورة مساعدات بعد حرب 2006 وصلت إلى أكثر من ملياري دولار من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات ودول أخرى .. وصرف مبلغ 11 مليار دولار أمريكى عندما كان رئيسا للحكومة بين عامى 2006 و2008 .. وإنه تم وضعها آنذاك في حساب هيئة الإغاثة العليا وليس في حساب موازنة الدولة .

بالإضافة إلى وجود فواتير ومصاريف موقعة لم تصرف لصالح الدولة اللبنانية .

وأدلى الإعلامي اللبناني سالم زهران بتصريحات صحفية حول ذلك وعلق قائلا : ” القاضي على إبراهيم استمع للرئيس فؤاد السنيورة بحضور محاميه رشيد درباس .. ودامت الجلسة قرابة 4 ساعات وبانتظار قرار القضاء في أكبر قضية مالية شهدها لبنان منذ تأسيسه ” .

يذكر أن عددا من المحتجين اعتصاما أمام منزل رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في شارع ” بلس ” مطالبينه بإدلاء إفادته .