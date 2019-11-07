فانز السعودية يفاجئون نجوى كرم بسهرة ترحيبية بعد حفلها في الرياض.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نظم مجموعة من فانز السعودية سهرة ترحيبية ولقاء خاص بالنجمة اللبنانية نجوى كرم، وذلك بعد تألقها الأخير في الحفل الغنائي الذي احيته ضمن فعاليات موسم الرياض.

شمس الأغنية اللبنانية شاركت الفانز أجواء السهرة بصور ومقطع فيديو عكس الاستقبال الراقي لنجوى، والحفاوة البالغة التي وجدتها من محبيها بالرياض وكل مدن السعودية، وكان لافتاً قالب الكيك الضخم الذي حمل اسم وصورة الفنانة التي ارتدت عباءة سوداء أنيقة قدمها لها الفانز، وذلك فوق الـJumpsuit الأسود الذي كانت ترتديه.

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يُذكر أن نجوى كرم احيت الحفل إلى جانب ديانا حداد، عاصي الحلاني، وملحم زين، وقد تألقت الأولى في الحفل بفستان وردي شديد الأناقة.

من ناحية أخرى، تجهز نجوى كرم لإحياء حفل رأس السنة المقرر أن تحييه بإمارة رأس الخيمة في الإمارات، بمشاركة الفنان العراقي وليد الشامي، وذلك في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات.

كليب «بعشق تفاصيلك» كان آخر ما طرحته الفنانة، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان عادل العراقي، توزيع وتسجيل طوني سابا.