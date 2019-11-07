الفنانة اللبنانية مايا نعمة تحتفل بزفافها في أمريكا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية مايا نعمة بزفافها إلى خطيبها المدرب الرياضي شربل أبو خطار، وهو الخبر الذي شكّل مفاجأة قوية لفانز الفنانة، خاصة أنها لم تعلن عن تاريخ زفافها مسبقاً.

مايا اكتفت بنشر صورة من أجواء حفل الزفاف، معلقة عليها: «لقد قلت نعم...لقد سرق قلبي فقررت ان أسرق اسم عائلته..أحبك حبيبي شربل أبو خطار، 5-11-2019 فيجاس»، حيث تلقت الفنانة تهاني متابعيها متمنيين لها حياة زوجية مليئة بالحب والسعادة.

يُذكر أن مايا كانت قد اعلنت خطبتها إلى شربل ديسمبر الماضي، وذلك بعد عام على ارتباطهما عاطفياً، حيث فاجأها شربل بطلبها للزواج خلال سهرة خاصة، نشرت الفنانة صورة منها، ظهر فيها المدرب الرياضي راكعاً أمام حبيبته، طالباً منها الزواج.

نجمة ستار أكاديمي سبق لها الزواج من الموزع الموسيقي وليد المسيح، والذي انفصلت عنه عام 2017، بعد علاقة زوجية استمرت 7 سنوات دون أن تثمر عن أطفال، وعن سبب انفصالها عنه قالت: «مؤسسة الزواج تتطلب التضحية وعناصر أساسية أخرى لتنجح، وبمجرّد خسارة عنصر واحد، فهي فشلت.. فكّرت كثيراً قبل الإنفصال، فلم تكن المرة الأولى التي تراودني هذه الفكرة، وفي النهاية هو شرّ لا بدّ منه.. تزوجنا بطريقة راقية وانفصالنا سيكون راقياً»