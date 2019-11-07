المخرج مجدي الهواري ناعيا هيثم أحمد زكي: كل اللي وصاهم أبوه عليه اختفوا من حياته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك المخرج المصري مجدي الهواري، متابعيه عبر صفحته الخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة تم تصميمها من الجرافيك تضم الفنان الراحل أحمد زكي، وهو يستقبل نجله الوحيد هيثم في السماء.

وعلق مجدي الهواري، على الصورة قائلًا: “هيثم أحمد ذكي عاش ومات وحيد.. عرفت بس دلوقتي.. حكمة ربنا أنه يموت صغير علشان يروح لأهله! لأنه لوحده في الدنيا! لأن مفيش حد يستلمه”.

وأضاف: “لأن كل اللي خدوه في حضنهم لما أبوه مات اختفوا من حياته رغم إنه وصاهم عليه!! وعمل حاجات وضحي بحياته في أخر فيلم علشان هيثم ومش عايز أقول أسماء ولا وقائع ربنا يسامحهم بقي !! وعلشان كده كمان معني الدعاء للميت اللَّهُمَّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة”.

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يذكر أن هيثم أحمد زكي، رحل عن عالمنا فجر الخميس 7 نوفمبر، عن عمر يناهز الـ 35 عامًا وتم تشييع الجثمان من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وحرص على المشاركة في تشييع الجنازة عدد من الفنانين، منهم محمد إمام، محمد هنيدي، إلهام شاهين، أمير شاهين، هشام ماجد باسم سمرة، عمر السعيد، لقاء الخميسي، زوجها محمد عبدالمنصف، دلال عبدالعزيز، نهال عنبر، طارق عبدالعزيز، أيتن عامر والمخرج على بدرخان والمخرج عماد البهات، والإعلامي الرياضي أحمد شوبير، أشرف زكي، منى عبدالغنى.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.