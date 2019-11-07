تشييع جنازة الفنان هيثم أحمد زكي بحضور فني وشعبي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

شيع جثمان الفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي، الخميس 7 نوفمبر، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وقد حرص على الحضور عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم إلهام شاهين وشقيقها أمير شاهين، والدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، والفنان محمد فراج، والفنانة منى عبد الغنى، ونهال عنبر، وطارق عبدالعزيز.

كما حضرت الفنانة زينة، ومحمد هنيدي، والإعلامية بوسي شلبي، وناهد السباعي، ولقاء الخميسي وزوجها محمد عبدالنصف، وأيتن عامر، وأحمد شوبير، وهشام ماجد، وبسمة، ونهال سلامة.

وكان قد تأخر وصول جثمان الفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي لمسجد مصطفى محمود، لإقامة صلاة الجنازة عليه قبل دفنه.

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وكشف نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، سبب التأخر، بقوله:”لم يتواجد أي شخص من أسرة هيثم أحمد زكي لاستلام الجثمان من المستشفى مما أدى لتأخر وصوله للمسجد للصلاة عليه”.

نقيب الممثلين أضاف: “وبالتواصل مع المحامي العام، تمكنت بصفتي نقيب المهن التمثيلية تسلمه، وسيصل خلال نصف ساعة”.

وكان الفنان المصري هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح الخميس 7 نوفمبر، عن عمر يناهز 35 عام، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وهيثم أحمد زكي من مواليد 4 أبريل 1984، وهو ابن الممثل أحمد زكي والممثلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما قام بإستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.

بعد فيلم حليم قام ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون مثل مسلسل دوران شبرا الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر و في 2018 كان أحد ابطال مسلسل كلبش 2.