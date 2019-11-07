تعرف على موعد حفل شيرين عبد الوهاب المقبل

تستعد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفلا غنائيا، يوم 20 ديسمبر المقبل والمقرر إقامته في قاعة "المنارة". ومن المقرر أن تغني شيرين باقة من أشهر أغانيها القديمة والحديثة التي يحبها جمهورها ويتفاعل معها. ومن ناحية أخرى، تعود شيرين للسينما من جديد بعد غياب طال لمدة 16 عاماً. Advertisements قد يهمك ايضاً: نجوم فتحوا على أنفسهم أبواب الانتقاد بسبب "السوشيال ميديا" شيرين عبد الوهاب تعود لإثارة الجدل وتصدم جمهورها بقرار مُفاجئ

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