عاصي الحلاني يحيي حفلًا على "المسرح الكبير" الجمعة

يقام في الثامنة مساء الجمعة 8 نوفمبر ثلاثة حفلات ضمن فعاليات الدورة الـ 28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، فعلى المسرح الكبير يحيى النجم اللبناني عاصي الحلاني حفلاً بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقي بقيادة المايسترو حازم القصبجي يسبقه فاصلاً للمطربين نهاد فتحي ، احمد عفت وعازف القانون الدكتور ماجد سرور.

أما على مسرح الجمهورية، تقام احتفالية الأوبرا بذكرى المولد النبوى الشريف حيث يحيى النجم محمد ثروت الليلة المحمدية بمصاحبة فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو علاء عبد السلام ومشاركة المنشدين بلال مختار , محمد عبد الحميد , إبراهيم فاروق وحسام صقر .

كما يقام على مسرح معهد الموسيقى العربية حفل ضمن سلسلة حلقات كلثوميات التى تقدمها فرقة عبد الحلليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى حيث تتغنى كل من رحاب عمر ومروة حمدي بنخبة من اعمال كوكب الشرق أم كلثوم.



وافتتحت، مساء الجمعة 1 نوفمبر، كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.



ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطرب ومطربة وعازف و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وتضم أعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامي امجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.

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