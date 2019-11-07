خالد النبوي يشوق جمهوره قبل عرض "مملكة النار"

نشر النجم خالد النبوي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة جديدة له شوق من خلالها جمهوره لمسلسله الجديد "مملكة النار".

وعلق "النبوي" على الصورة قائلاً: "من السلطان طومان باي إلى أهل تويتر.. محبتكم في القلب.. دمتم أحباب".

ويجسد النجم خالد النبوي دور السلطان الأشرف طومان باي، آخر سلاطين الدولة المملوكية في مصر، والذي خاض حربا ضد الجيش العثماني، قبل هزيمته وسقوط مصر تحت سيطرة العثمانيين، بداية القرن السادس عشر، كاشفًا الكثير من الحقائق عن تلك الفترة.ويتناول المسلسل الحقبة التاريخية الأخيرة من حكم المماليك، قبل دخول جيش السلطان العثماني بقيادة سليم الأول مصر عام 1517، والتحولات الكبيرة التي شهدتها المنطقة العربية بعد وقوع معركة جالديران بين العثمانيين، بقيادة السلطان سليم الأول والدولة الصفوية التي كانت تحكم بلاد فارس، وانتهت بهزيمة الصفونية، مما تمهد للعثمانيين دخول مصر والشام بعد معركة مرج دابق الذي انتصروا فيها على المماليك، كما يروي المسلسل ضمن أحداثه قصة السلطان طومان باي، الذي شُنق على باب زويلة.

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