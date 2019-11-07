محمد ثروت يجري التحضيرات النهائية استعدادًا لحفل "الموسيقى العربية"

أجرى الفنان محمد ثروت، الأربعاء، بروفة حفله الخاصة بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يحيي محمد ثروت، حفلاً ليلة الجمعة 8 نوفمبر، بمسرح الجمهورية، بمشاركة فرقة الإنشاد الديني بقيادة علاء عبد السلام.

وافتتحت، مساء الجمعة 1 نوفمبر، كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.

ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطربًا ومطربة وعازفًا في 37 حفلاً موسيقيًا وغنائيًا بمشاركة 22 فرقة موسيقية، وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، وتشارك 7 دول عربية في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وتضم أعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافي، الإعلامي أمجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية، والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.

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