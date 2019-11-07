محمد ثروت ينتهى من تصوير فيلمه الجديد "ريما"

انتهي الفنان محمد ثروت من تصوير أحداث فيلمه الجديد ريما، مع الفنانة مايا نصري، والمنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ودخل العمل مراحل مونتاجه الأخيرة، أملا في اللحاق بموسم الكريسماس المقبل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

يذكر أن فيلم ريما بطولة كلِّ من مايا نصري، ومحمد ثروت، والطفلة ريم عبد القادر، وهالة فاخر، وايهاب فهمي، وفراس سعيد، ومها نصار، والسعودي عبد الحميد العوام، وضيوف الشرف: علاء مرسي وأحمد فتحي ومحمد جمعة، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز

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