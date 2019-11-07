هاني شاكر يعلق على أزمة المنتجة سارة الطباخ مع محمد الشرنوبي

أكد هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أن النقابة ليست طرفا في الأزمة بين المطرب محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ.

وقال هاني شاكر إن الشرنوبي لديه مشكلة كبيرة مع شركة "ايرث برودكشن" التي كانت تتولى إنتاج أعماله، وسيكون هناك رأي للجنة الشئون القانونية في النقابة خلال الأسبوع المقبل.

وحول إمكانية تدخل هاني شاكر للصلح بينهما؟، أجاب النقيب أنه يتدخل في بعض الأحيان للصلح بين الأطراف المتنازعة، قائلا: «هحاول أجلس مع محامي هاني الشرنوبي والطباخ حتى نصل لحل ودي لهذه الأزمة»، موضحا أن علاقته طيبة بهما ويرغب ألا تؤثر خلافاتهم الشخصية على عملهم.

ومن المعروف أنه يوجد نزاع كان مطروحا أمام النقابة منذ عدة أشهر، وقد اشتكت المنتجة سارة الطباخ المطرب الشاب لعدم التزامه لتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما، ونظرت النقابة هذا النزاع في ضوء أقوال الشاكية والمشكو في حقه، وفي ضوء المستندات المقدمة من كل منهما وخلصت النقابة إلى القرار بوقف محمد الشرنوبي لحين حل النزاع وديا أو قضائيا.

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وصرح الشرنوبي أنه ليس لديه أي تعليق على قرار النقابة بمنعه عن الغناء، وبسؤاله عن أن القرار سيمنعه من إحياء حفله الغنائي يوم 11 نوفمبر المقبل ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، أكد أنه سحيي الحفل كما هو مقرر، وأن القرار لن يمنعه من إحياء الحفل.

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