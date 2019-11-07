تعرف على أبرز حضور حفل أنغام من بينهم عماد متعب ونبيلة عبيد وإلهام شاهين

حضر عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة حفل المطربة أنغام، الذي أقيم أمس على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.



وحضر الحفل كل الفنان أحمد السعدني، والفنانة نبيلة عبيد، وإلهام شاهين، ولاعب نادي الأهلي المعتزل عماد متعب وزوجته يارا نعوم، والإعلاميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدي وهالة سرحان وانجي علي.

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وافتتحت أنغام الحفل بأغنية «عمري معاك»، وسط ترحاب كبير من قبل جمهور الحفل الذي امتلأ المسرح الكبير عن آخره، ليرفع الحفل شعار «كامل العدد»، بعدها غنت «حالة خاصة جدا، وياريتك فاهمني، وباقول ناسياك، ولا دبلت، واساميك الكتيرة».



ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطرب ومطربة وعازف و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.



وتضم أعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامي امجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.

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