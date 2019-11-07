محمد رمضان بملابس "نمبر وان" بصحبة أبو تريكة ووائل جمعة في مباراة نجوم العالم أمام لاعبي أفريقيا

ظهر الفنان المصري محمد رمضان، وهو يرتدي ملابس نجوم افريقيا برقم "نمبر وان"، وذلك بصحبة كل من محمد أبو تريكة ووائل جمعة ونادر السيد، أثناء مباراة منتخب العالم أمام نجوم إفريقيا والمقامة حاليًا في المغرب على ملعب الشيخ محمد لغضف بمدينة العيون جنوب المملكة المغربية.

ونشرت قناة أبو ظبي الرياضية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو للنجم محمد رمضان على مقاعد بدلاء نجوم إفريقيا.

وتحتفل المغرب بالذكرى الـ 44 لعيد المسيرة الخضراء هذا العام، وبهذه المناسبة قامت اللجنة المنظمة للاحتفالية بدعوة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية “دييجو آرماندو مارادونا” بالإضافة إلى نجم الكرة البرازيلية وأسطورة برشلونة “رونالدينيو” ومواطنه “ريفالدو”، وأسطورة البرتغال وريال مدريد “لويس فيجو” للعب مباراة خيرية أمام منتخب نجوم أفريقيا.

وحضر كذلك النجم المصري “محمد أبو تريكة” وزميله في الجيل الذهبي لمنتخب مصر وفي قنوات بي إن سبورتس “وائل جمعة”.

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