تعرف على متصدر الـ"بوكس أوفيس" بعد تراجع الـ"جوكر" على مستوى العالم

تشهد قاعات العرض السينمائية في هوليوود موسم أفلام الخريف، حيث تتصارع ثلاثة أفلام على حصد المزيد من الإيرادات.

ونرصد ترتيب هذه الأفلام من حيث الصدارة في الـ "بوكس أوفيس" على مستوى العالم، حيث تصدر فيلم الحركة والمغامرة "تيرميناتور: دارك فيت" إيرادات السينما بأميركا الشمالية مطلع الأسبوع، محققًا 29 مليون دولار، والفيلم بطولة أرنولد شوارزنيجر، وليندا هاميلتون، ونتاليا رايز، وماكنزي ديفيس، ومن إخراج تيم ميلر.

وتراجع فيلم الحركة والجريمة "الجوكر" من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع، مسجلًا 14 مليون دولار، والفيلم بطولة خواكين فينيكس، وزازي بيتز، وروبرت دي نيرو، وفرانسيس كونروي، ومن إخراج تود فيلبس.

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كما تراجع فيلم المغامرات "ماليفيسنت: مسترس أوف إيفل" من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع، محققًا إيرادات 12.2 مليون دولار، والفيلم بطولة أنجلينا جولي، وإيلي فانينج، وهاريس ديكنسون، ومن إخراج يواكيم رونينج.

" الجوكر" يعود لاكتساح صدارة إيرادات السينما الأميركية ويحقق 18.9 مليون دولار

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