"المهن الموسيقية" تحفظ الشكوى المقدمة من ياسمين نيارا ضد عصام كاريكا

حفظت المهن الموسيقية، شكوى المطربة "نجاة بن عزبية" الشهير بـ"ياسمين نيارا"، المقدمه ضد النجم عصام كاريكا، وذلك بعد تبرئته من الاتهامات التي وجهتها ياسمين نيار له بأنها لم تستلم منه لحن أغنية "الواد الحريف" رغم أنه تقاضى أجرها.



وجاء في نص النتيجة النهائية في التحقيقات التي أجرتها النقابة برئاسة كل من أحمد رمضان سكرتير عام النقابة والمايسترو محمد أبو اليزيد و المستشار سعد متولي محامي النقابة كالأتي: بشأن الشكوى المقدمة من السيدة نجاه بن عزبية الشهيرة بـ “ياسمين نيازا” ضد عصام عبد العزيز محمد أحمد و شهرته “عصام كاريكا”، حيث تقدمت الشاكية في 25/8/2019 بشكوى ضد المشكو في حقه مفادها اتفاقها مع المشكو في حقه على عمل لحن غنائي تحت مسمى “الواد الحريف” كلمات أحمد الشريف الحان عصام كاريكا توزيع جيزو، كما قامت الشاكية بتوجية إنذار بنفس مضمون الشكوى إلى النقابة والوارد بتاريخ 15/9/2019.



وأضافت: وحيث أنه بتاريخ 16/9/2019 حضر لمقر النقابة عصام كاريكا، حيث تم إجراء التحقيق اللازم والذي جاء مضمونة ما جاء بالشكوى والإنذار المرسل من الشاكية من أنه هناك إتفاق على أن يقوم عصام كاريكا بعمل لحن من كلمات أحمد الشريف وألحان جيزو مقابل مبلغ 8000 دولار فقط، إستلم منهم عصام كاريكا مبلغ 3000 دولار فقط والباقي 5000 دولار فقط عند تسليم الأغنية.



وقد قدم عصام كاريكا عدد شهادتين من الإدارة المركزية للمصنفات الفنية تفيد قيامه بتسجيل الأغنية كلحن وكلمات غناء الشاكية وذلك بتاريخ 13/9/2018، وبتاريخ 28/10/2018.



وأقر عصام كاريكا أن اللحن جاهز في انتظار الشاكية لتقوم بسداد باقي مستحقاته المتفق عليها وقدرها 5000 دولار وتقوم بتسجيل الصوت النهائي عليها.



وبناء على ما سبق عرضه يتأكد أن عصام كاريكا قد قام بتنفيذ التزامه التعاقدي مع السيدة نجاة بن عزبية، وأن التقصير إذا كان له وجود فهو من الشاكية التي لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مع كاريكا، وعليه ترى النقابة حفظ الشكوى.

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