حسيت باللي بابا حس بيه ودايما لوحدي.. هيثم أحمد زكي يتحدث عن حياته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

رحل الفنان هيثم أحمد زكي، وحيدًا في منزله، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 سنة، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

تحدث "هيثم" عن معاناته مع الوحدة، خاصة بعد وفاة والدته ووالده ثم خاله وجده وجدته، وفقدانه عائلته.

وقال "الفتى الأسمر" فى لقاء مع الإعلامى عمرو الليثى فى برنامج "بوضوح"، بتاريخ 12 يناير 2015، أن إحساس الوحدة صعب، حسيت بحاجات كتير مكنتش واعي ليها وأنا صغير، ومن الصعب على الواحد يكون لوحده وخصوصا فى هذه المهنة".

وأضاف: "بيكون صعب، لأن دايما لما يكون حواليك ناس بيشجعوك، بتقولهم أنا طالع فى برنامج أو فى فيلم استنونى، أنا دايما لوحدى ومحدش بيشاركنى حاجة، والحمد الله البلد كلها أهلي والناس بتيجي تتصور معايا وتدعى لبابا ما بحسش بالغربة طول ما أنا فى مصر".

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واختتم حديثه قائلًا: "أنا ووالدي مبتلين فى نفس الشىء وهي الوحدة".

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 بمشاهد قليلة من فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل العمل الفنان الكبير أحمد زكي، ومشاركته في مسلسل"علامة استفهام" في رمضان 2019، كانت الأخيرة

وتعد أدواره في فيلم "كف القمر" ومسلسلي "دوران شبرا" و"السبع وصايا"، هي الأبرز في مسيرته.