عمرو دياب ينعى هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وعلق الهضبة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة الفنان هيثم أحمد زكي، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

كان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، توفي وحيدا داخل منزله، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 سنة، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

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بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 بمشاهد قليلة من فيلم "حليم" بعد رحيل والده -بطل العمل- الفنان الكبير أحمد زكي، وكان مسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، آخر أعماله، التي بلغت 15 بين أفلام ومسلسلات.

وتعد أدواره في فيلم "كف القمر" ومسلسلي "دوران شبرا" و"السبع وصايا"، هي الأبرز في مسيرته.