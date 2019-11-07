حجاب زينة وانهيار باسم سمرة وانفعال دينا الشربيني.. لقطات جنازة هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصوير- إسلام فاروق:

سيطرت عدة لقطات على مشهد جنازة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، التي شُيعت من مسجد مصطفي محمود، بالمهندسين، عقب صلاة ظهر اليوم.

لم يستلم أهله الجثمان

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ"الخليج 365" أن سبب تأخر خروج جثمان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، من مشرحة زينهم، هو عدم وجود أحد من أهله لاستلام الجثمان، ما اضطر النقابة لتسلم جثمانه للصلاة عليه، واستكمال إجراءات الدفن".

حجاب زينة

ظهرت الفنانة زينة بالحجاب وسط الحشود، وبدت على ملامحها مشاعر الحزن على فراق "زكي".

انفعال دينا الشربيني

انفعلت الفنانة دينا الشربيني، على الأشخاص المتواجدين بمحيط المسجد، وحذرت المتواجدين من التقاط أي صور لها، وذلك قبل أن ينتبه أحد لوصولها، ودخلت إلى المسجد مسرعة.

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انهيار ناهد السباعي

انهارت الفنانة ناهد السباعي أثناء مشاركتها في تشييع جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وحرص الفنان أمير شاهين على تهدئتها.

تعطل خروج الجثمان لمثواه الأخير

تعطل الجثمان مرة أخرى، ولكن هذه المرة لعدم معرفة مكان المدافن الخاصة بالعائلة، وعلى الفور تدخل نقيب المهن التمثيلية وأجرى عدة مكالمات هاتفية وسأل: أين دُفن أحمد زكي؟، حتى تأكد أنه مدفون في الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

أحمد عبدالله محمود وأمير شاهين

تصدر الفنان أحمد عبدالله محمود، مشهد حمل نعش الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وظهر أيضًا الفنان أمير شاهين معه حاملاً نعش الراحل هيثم زكي.

كان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، توفي وحيدا داخل منزله، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 سنة، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 بمشاهد قليلة من فيلم "حليم" بعد رحيل والده -بطل العمل- الفنان الكبير أحمد زكي، وكان مسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، آخر أعماله، التي بلغت 15 بين أفلام ومسلسلات.

وتعد أدواره في فيلم "كف القمر" ومسلسلي "دوران شبرا" و"السبع وصايا"، هي الأبرز في مسيرته.