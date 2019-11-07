"كم مرة مت.. وداعا يا ابن الغالي".. نجوم الفن ينعون هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى عدد من نجوم الفن، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وعلقت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها بموقع تويتر: "خبر مؤلم ومفجع، خبر وفاة الشاب الجميل هيثم أحمد زكي، وداعا يا صديقي يا ابن الغالي".

كما علقت الإعلامية وفاء الكيلاني، عبر صفحتها بتويتر: "ربنا يرحمك يا هيثم، ويغفرلك ويجمعك بكل حبايبك في الجنة".

فيما علق الإعلامي شريف عامر: "لا إله إلا الله، تصافحنا مرتين لكنه كان قريبا من النفس والقلب، استدعاه الله لمن أحب، رحم الله الجميع".

وعلق الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه بموقع تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك".

بينما علق الفنان طارق لطفي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "كم مرة مت قبل الأن، وأنت تحاول النجاة من الحياة، تتقن مشهدك الأخير دون إعادة، وتمشي في هدوء، كي لا توزع وحدتك على الأصدقاء، لا إله إلا الله، هيثم أحمد زكي في ذمة الله".

وعلق الفنان عباس أبو الحسن، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقل إلى جوار ربه الفنان والصديق والأخ الأصغر هيثم أحمد ذكي، يارب يا هيثم تجد السكينة في العالم الآخر، اللهم لا إعتراض، ربنا يرحمه، إقروله الفاتحة من فضلكم".

كما علق الفنان حمادة هلال، عبر حسابه بإنستجرام: "اللهم يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا رب العرش العظيم اللهم ارحم عبدك هيثم ‏رحمة تنور قبره وادخله الجنة مع الشهداء والصالحين ‏‏ارحمنا يا رب أسألكم الدعاء".

بينما كتب الملحن وليد سعد، عبر حسابه بموقع تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وعلقت الفنانة كارمن سليمان عبر صفحتها بموقع تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله، هيثم أحمد زكي، خبر يوجع القلب".

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وكتبت الفنانة نسرين أمين، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "البقاء لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

بينما نشرت الفنانة لقاء سويدان، صورة تجمعها بهيثم زكي، والفنان محمد مرزبان، وعلقت: "رجاء الدعاء لهيثم ابن هالة وأحمد، ربنا يغفر لهويتقبله بقبول حسن ويثبته عند السؤال وينير قبره وينزله منزلا حسنا".

كذلك نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورة تجمعه بهيثم وعدد من الفنانين، معلقا: "إقرأوا الفاتحة لأخويا هيثم أحمد زكي، البقاء لله".

كذلك علقت الفنانة نجلاء بدر: "عاش وحيد و مات وحيد ،لا أحد يعرف طريق الموت ولكن الموت يعرف طريقة إلينا، هيثم أحمد زكي، صاحب القلب الطيب والضحكة الحلوة والعيون الحزينة، لا إله إلا الله، ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته".

وعلق الفنان محمد الشرنوبي، على حسابه الرسمي بإنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا هيثم".

بينما كتب الفنان محمد أنور: "هيثم أحمد زكي، عاش وحيدا ومات وحيدا، البقاء لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هيثم معندوش لا أب ولا أم ولا أخد يدعيله بالرحمة، فياريت كلنا ندعيله بالرحمة والمغفرة".

ونشرت الفنانة نشوى مصطفى عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للفنان الشاب، وعلقت: "ألف رحمة ونور".

كان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، توفي وحيدا داخل منزله، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 سنة، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 بمشاهد قليلة من فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل العمل الفنان الكبير أحمد زكي، وكان مسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، آخر أعماله، التي بلغت 15 بين أفلام ومسلسلات.

وتعد أدواره في فيلم "كف القمر" ومسلسلي "دوران شبرا" و"السبع وصايا"، هي الأبرز في مسيرته.