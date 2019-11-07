دينا الشربيني تنفعل وتحذر مصوري جنازة هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى وياسمين الشرقاوي:

انفعلت الفنانة دينا الشربيني، على الأشخاص المتواجدين بمحيط مسجد مصطفى محمود، خلال مشاركتها في تشييع جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي إلى مثواه الأخير.

وحذرت الشربيني المتواجدين من التقاط أي صور لها، قبل أن ينتبه أحد لوصولها، ودخلت إلى المسجد مسرعة.

Advertisements

كان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، توفي وحيدا داخل منزله، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 سنة، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 بمشاهد قليلة من فيلم "حليم" بعد رحيل والده -بطل العمل- الفنان الكبير أحمد زكي، وكان مسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، آخر أعماله، التي بلغت 15 بين أفلام ومسلسلات.

وتعد أدواره في فيلم "كف القمر" ومسلسلي "دوران شبرا" و"السبع وصايا"، هي الأبرز في مسيرته.