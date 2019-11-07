"نقطة دم" حلم لم يكتمل للفنان الراحل هيثم زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"نقطة دم" مشروع فيلم تحمس الراحل هيثم أحمد زكي لتقديمه عام 2011، ورشح الفنانة منة شلبي لتشاركه البطولة، ولكن لأسباب إنتاجية تعثر العمل وظل حلما "تحت الإعداد".

الفنانة حنان مطاوع في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قالت: "المشروع لم يزد على كونه فكرة تحولت إلى أخبار، لكن لم يرسل لى أحد السيناريو الخاص به"،

وضم مشروع الفيلم، كلًا من أحمد فهمي، حنان مطاوع، أحمد فؤاد سليم، ميسرة، وحيد سيف، محمد متولي، عبير فاروق، جيهان قمري، لؤي عمران، وماهر ماهر، إخراج أحمد غيث.

ومع مشاركتها مع الفنان أحمد عز بطولة فيلم "بدل فاقد"، أعلنت منة شلبي اعتذارها عن العمل، مؤكدة في تصريحات صحفية عديدة أن السيناريو وصلها بالفعل من الفنان هيثم أحمد زكي، لكنها لم تنضم إلى فريق الفيلم.

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وكان من المقرر أن يقدم الراحل هيثم أحمد زكي في فيلم "نقطة دم"، دور شاب جاء من الأرياف ليستكمل تعليمه في القاهرة، ويقع في حب "نور" منة شلبي، ولكن ظروفه تقوده إلى العمل في ملهى ليلي، وهو شاب متطلع يستطيع أن يصل بسرعة ويصبح أحد رجال المال والسلطة، ويتزوج بأخرى هي "جميلة"، التي تمثل دورها حنان مطاوع، ورغم كل ما اكتسبه من مكاسب مالية ووضع ومركز، إلا أنه يحن إلى حبه الأول التي ترفض العودة إليه.

كان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، توفي وحيدا داخل منزله، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 سنة، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 بمشاهد قليلة من فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل العمل الفنان الكبير أحمد زكي، وكان مسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، آخر أعماله، التي بلغت 15 بين أفلام ومسلسلات.

وتعد أدواره في فيلم "كف القمر" ومسلسلي "دوران شبرا" و"السبع وصايا"، هي الأبرز في مسيرته.