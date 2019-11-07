زحام وسباق لحمل النعش.. لحظة وصول جثمان هيثم أحمد زكي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

تصوير- إسلام فاروق:

وصل منذ قليل، جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، استعدادًا لصلاة الجنازة عليه، بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وتعطل دخول الجثمان للصلاة عليه نصف ساعة لفض الزحام الشديد حول ساحة المسجد.

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وتصدر الفنان أحمد عبدالله محمود، المشهد، إذ حرص على المشاركة في حمل نعش الفنان الراحل.

كان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، توفي وحيدا داخل منزله، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 سنة، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 بمشاهد قليلة من فيلم "حليم" بعد رحيل والده -بطل العمل- الفنان الكبير أحمد زكي، وكان مسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، آخر أعماله، التي بلغت 15 بين أفلام ومسلسلات.

وتعد أدواره في فيلم "كف القمر" ومسلسلي "دوران شبرا" و"السبع وصايا"، هي الأبرز في مسيرته.