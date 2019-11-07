تراند اليوم : فيديو| فنانة كويتية تعلم بوفاة خالها "صدفة" على مواقع التواصل...

كشفت الفنانة الكويتية فرج الهادي عن أنها لم تعلم بوفاة خالها إلا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أخفى أقاربها الخبر عن والدتها، الأمر الذي دفعها إلى توجيه انتقادات لهم.

وقالت "فرح"، إنها علمت بوفاة خالها من خلال تلقيها رسائل من متابعيها، الذين تفاجأوا بأنها لا تعلم بخبر وفاته، ما أصابها الصدمة، وجعلها تفتح النار على أقاربها الذين تعمدوا عدم إخبارها.

وأشارت في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" إلى أنها لا تملك إلا أن تقول: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

وتوجهت "فرح" إلى من ظن فيها سوءًا قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص ظن في السوء، متخيلين يوصلكم خبر وفاة شخص من العلة عن طريق مسجات المتابعين، أنا عرفت الخبر منكم وكانوا أهلي حتى خاشين عن والدتي".