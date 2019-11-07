تراند اليوم : لعدم وجود أقارب.. مأساة/ جثمان الفنان هيثم أحمد زكي لا يجد من يستلمه...



مأساة حقيقية وحالة حزن يعيشها كل من عرف الفنان هيثم أحمد زكي الذي كُشف عن وفاته اليوم وحيدًا داخل شقته، لكن المأساة كانت أكبر عند عدم وجود أقارب له لاستلام جثمانه من مشرحة زينهم، وهو الأمر الذي تحمله الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، حيث استلم جثمانه ووقع على إيصال استلام الجثمان.

وكشف نقيب الممثلين عن سبب تأخر وصول جثمان الممثل الراحل هيثم أحمد زكي لمسجد مصطفى محمود للصلاة عليه ودفنه، حيث قال زكي: "لم يتواجد أي شخص من أسرة هيثم أحمد زكي لاستلام الجثمان من المستشفى مما أدى لتأخر وصوله للمسجد للصلاة عليه، وبالتواصل مع المحامي العامي، تمكنت بصفتي نقيب المهن التمثيلية تسلمه، وسيصل خلال نصف ساعة".

ومن المقرر أن يقام العزاء في مساء السبت التاسع من نوفمبر الجاري في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

كانت خطيبة هيثم أحمد زكي قد تقدمت ببلاغ إلى مباحث قطاع أكتوبر التي أخطرت مديرية أمن الجيزة بأن الفقيد انقطع عن الإجابة عن الاتصالات المستمرة لخطيبته، من ثَم انتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.