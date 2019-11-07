نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ،وجميع الهيئات والقطاعات النجم الشاب هيثم أحمد زكي الذي توفى صباح اليوم الخميس ،نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 عام.
وقالت الدكتورة ايناس عبد الدايم ان القدر لم يمهله لاستكمال مشواره الفنى الذى بدأه بنجاح ، مشيرة ان فنالدراما المصرية فقد احد ابنائه الواعدين .
يشار ان هيثم أحمد زكي هو نجل الراحلان الفنان احمد زكي والفنانة هالة فؤاد ، ولد فى 4 أبريل 1984 ، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما ادى ما تبقى من مشاهدفيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم ، ثم قام ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة ، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية منها مسلسل دوران شبرا الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر ، كما شارك العام الماضى 2018 فى بطولة مسلسل كلبش 2 .
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثقافة تنعى الفنان هيثم أحمد زكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.