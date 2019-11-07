وزير الثقافة تنعى الفنان هيثم أحمد زكي

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ،وجميع الهيئات والقطاعات النجم الشاب هيثم أحمد زكي الذي توفى صباح اليوم الخميس ،نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 عام.

وقالت الدكتورة ايناس عبد الدايم ان القدر لم يمهله لاستكمال مشواره الفنى الذى بدأه بنجاح ، مشيرة ان فن

الدراما المصرية فقد احد ابنائه الواعدين .

يشار ان هيثم أحمد زكي هو نجل الراحلان الفنان احمد زكي والفنانة هالة فؤاد ، ولد فى 4 أبريل 1984 ، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما ادى ما تبقى من مشاهد

فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم ، ثم قام ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة ، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية منها مسلسل دوران شبرا الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر ، كما شارك العام الماضى 2018 فى بطولة مسلسل كلبش 2 .