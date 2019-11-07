شاهد.. شيرين رضا ناعية هيثم أحمد زكي: "وداعا يا ابن الغالي"

نعت الفنانة شيرين رضا بمزيدًا من الحزن، الفنان هيثم احمد زكي، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ35 عامًا، وذلك فجر اليوم الخميس بمنزله في الشيخ زايد، اثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

نشرت شيرين عبر حسابها بموقع التدوينات العالمي "تويتر"، صورة لهيثم وعلقت عليها قائلة: "خبر مؤلم ومفجع وفاة الشاب الجميل هيثم احمد زكي.. وداعا يا صديقي يا ابن الغالي".

جدير بالذكر أن هيثم أحمد زكى، بدأ مشواره الفنى عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكى، وقدم الفنان هيثم أحمد زكى، فى العام التالى فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية، وكان أخر أعماله هو مسلسل "علامة استفهام" فى رمضان 2019.

بدأ مشواره الفنى عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكى، وقدم الفنان هيثم أحمد زكى، فى العام التالى فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية، وكان أخر أعماله هو مسلسل "علامة استفهام" فى رمضان 2019.

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