شاهد.. أمير طعيمة عن هيثم أحمد زكي: "كأنه إشتاق لأبيه فلحق به"

عبر الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عن صدمته وحزنه الشديد على وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية فجر اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ35 عامًا.



نشر طعيمة عبر حسابه بموقع "تويتر"، صورًا مجمعة لهيثم

ووالدة الفنان الكبير أحمد زكي، وعلق قائلًا: "و كأنه إشتاق لأبيه فلحق به.. خبر موجع و صادم بس ما يغلاش علي اللي خلقه.. سبحان من له الدوام".جدير بالذكر أن جثمان الراحل كان من المقرر تشييعه بعد ظهر اليوم، إلا أن الجنازة تأخرت ساعة ونصف نظرًا لعدم وجود أحد من أهل الفنان الراحل ليتسلم الجثمان، وذلك حسب تصريحات الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، مشيرًا إلى أنه استلم الجثمان بنفسه في النهاية.