"كأنك تراه و بيت الأشباح".. أبرز عروض البيت الفني للمسرح

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضه المتميزة علي مسارح الدولة المختلفة، لأيام الخميس والجمعة والسبت، منها عرض "المتفائل"، على المسرح القومي بالعتبة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث يقدم اخر يومين للعرض الخميس والجمعة ٧،٨ نوفمبر، وتتراوح أسعار التذاكر بين " ٣٠، ٥٠، ٧٠، ١٠٠ " جنيهًا.

عرض " المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع،آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام أمام.

بينما يُعرض " بيت الأشباح"، على مسرح العائم الصغير بالمنيل، في تمام الساعة السابعة مساءً، تأليف وإخراج محمود جمال حديني ، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة ، وبطولة 30 شاب من خريجي

الدفعة الاولي لورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك " ، ديكور هبة الكومي، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف، وتباع التذاكر بقيمة ٢٠جنيهًا .

وعلى مركز سعد زغلول الثقافي بالمنيرة، يُعرض" إشاعات إشاعات"، في تمام الساعة السابعة مساءً، و هو أول إنتاج لشعبة مسرح التجوال و المواجهة بفرقة المسرح الحديث منذ إنشائها ، و هي الشعبة المسئولة عن تنظيم تجوال عروض البيت الفني للمسرح بمختلف المحافظات و ذلك ضمن مبادرة " مسرح المواجهة و التجوال" التي أطلقتها الفنان الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

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العرض تأليف متولي حامد، بطولة سكر الشريف، عاطف عبد الوهاب، محمد يوسف منصور ، كريم الباسطي، مدرونا سليم، أيمن عبد الرحيم، هنادي محمد، محمود أبو السعود، ندى عفيفي، محمد ميزو، خالد السعداوي، هبة الكومي، أشرف سيف،

أميرة عبد الجواد، شريف فاروق، حكيم الصالح، دينا محمد، حسام بسيوني، الطفل ضي الله، أشعار صفاء البيلى، ملابس مروة ماهر ،ألحان وتوزيع محمود وحيد، جرافيك أحمد فؤاد صدقي، استعراضات فاروق جعفر، ألحان و توزيع محمود وحيد، مكياج أماني حافظ، اضاءة مينا رضا، ديكور وإخراج محمود فؤاد صدقي.

كما يُعرض للأطفال "رحلة الزمن الجميل"، على مسرح القاهرة العرائس اخر ثلاثة أيام للعرض الخميس والجمعة والسبت، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين " ٢٥، ٣٥ " جنيهًا.

العرض يدور حول رحلة يقوم بها الأطفال للعصر الفرعونى، و من تأليف وأشعار يحيي زكريا ، موسيقي وألحان كريم عرفة ، أشرف على تصميم العرائس ناجى شاكر، ديكور محمد سعد، تنفيذ عرائس سامية عبد اللطيف، نحت محمود الطوبجى، و العرض فكرة وإخراج محمد نور.

ويعرض "كأنك تراه" على المركز الثقافي بمدينة طنطا، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، حيث يقدم العرض بالمجان في إطار خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح، تأليف نسمة سمير ،بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود،سلمى الديب، أحمد عبد الهادي ،أحمد هاني، و مجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت ، ديكور وملابس نهى نبيل ، أشعار محمد بهجت ، إخراج ماهر محمود.