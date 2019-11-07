فيديو.. أحمد شوبير يشارك في جنازة هيثم أحمد زكي

عرضت قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، مقطع فيديو، يرصد لحظة دخول شوبير إلى المسجد للمشاركة في تشيع جثمان الفنان هيثم أحمد زكي.

وصل الكابتن أحمد شوبير، عضو اتحاد الكرة السابق، إلى مسجد مصطفى محمود، للمشاركة في جنازة الراحل هيثم

أحمد زكي.

تأخر وصول جثمان الفنان هيثم أحمد زكي إلى مسجد "مصطفى محمود" لأداء صلاة الجنازة عليه، المقرر لها عقب صلاة الظهر، حيث أوضح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية،

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أن سبب تأخره يرجع إلى إلزام القانون بعدم تسليم الجثمان إلا لأحد أقاربه، موضحًا أنه لا يوجد أحد من أقاربه حتى الآن، ولكنه تسلم الجثمان بأمر من المحامي العام.

ورحل عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، عن عمر ناهز الـ35 عامًا.

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