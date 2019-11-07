دينا الشربيني للصحفيين بجنازة هيثم أحمد زكي "اللي هيصورني هرفع عليه قضية"

انفعلت الفنانة دينا الشربيني على الأشخاص الموجودين بمحيط مسجد مصطفى محمود، خلال مشاركتها في تشييع جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي إلى مثواه الأخير.

حذرت الشربيني الموجودين من التقاط أي صور لها، قبل أن ينتبه أي أحد لوصولها، ودخلت إلى المسجد مسرعة بأصوات عالية جعلت الموجود هناك ينتبه لقدومها، مهاجمة مجموعة من المصورين وهددتهم

بتكسير كاميراتهم، فضلًا عن رفع قضايا ضد من يصورها قائلة: "انتوا بتصوروا إيه".

الأمر الذي جعل نقيب الممثلين، أشرف زكي، يتدخل لتهدئة الوضع، فيما انسحبت الفنانة دينا الشربيني بعيدًا عن الصحفيين.

توفيَّ الفنان هيثم أحمد زكى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ إثر هبوط

Advertisements

حاد فى الدورة الدموية.

ونشر العديد من الفنانين نبأ وفاة الفنان هيثم أحمد زكى عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، ناعين الفنان الراحل.

بدأ هيثم أحمد زكى مشواره الفنى عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكى.

قدم الفنان هيثم أحمد زكى، فى العام التالى فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" فى رمضان 2019، الذى يعد آخر أعماله.