نقيب المهن التمثيلية يوضح سبب تأخر جثمان هيثم أحمد ذكي

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، سبب تأخر خروج جثمان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، من مشرحة زينهم.

وقال "زكي" في تصريحات صحفية، إن الجنازة تأخرت ساعة ونصف نظرا لعدم وجود أحد من أهل الفنان الراحل ليتسلم الجثمان، مشيرًا إلى أنه استلم الجثمان بنفسه في النهاية.

ونعى نقيب المهن التمثيلية، الراحل هيثم وأقاربه وأسرة الفن بأكملها عن وفاته، مؤكدًا أنها وفاة طبيعية لا يوجد بها أي شبه جنائية.

وتوفيَّ الفنان هيثم أحمد زكى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية.

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ونشر العديد من الفنانين نبأ وفاة

الفنان هيثم أحمد زكى عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، ناعين الفنان الراحل.

وبدأ هيثم أحمد زكى مشواره الفنى عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكى.

وقدم الفنان هيثم أحمد زكى، فى العام التالى فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" فى رمضان 2019، والذى يعد آخر أعماله.