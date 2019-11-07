شاهد.. ميدو عادل ينعى الراحل هيثم أحمد زكي

نعى الفنان ميدو عادل، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية فجر اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ35 عامًا، وطلب من متابعيه الدعاء له.

نشر عادل عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر"، صورًا للراحل من

شبابه وطفولته وأخرى لوالده الفنان أحمد زكي، وعلق عليها قائلًا: "الله يرحمك يا ارب يا هيثم.. ادعوا له هو محتاج الدعاء".جدير بالذكر أنه تم تشييع جثمان الفنان الراحل ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، في حضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنان أمير شاهين، محمد فراج، محمد إمام، محمد هنيدي، إلهام شاهين، زينة، ناهد السباعي، دلال عبدالعزيز، نهال عنبر، إلى مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.