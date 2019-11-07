"كابوريا 2".. مشروع لم يرَ النور للراحل هيثم أحمد زكي

رحل عن عالمنا فجر اليوم الخميس الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، عن عمر ناهز الـ35 عامًا، وأغلق بوفاته صفحة ربما كانت تحمل طموحات ومشاريع فنية كثيرة، كان أبرزها فيلم "كابوريا 2"، الذي حلم بتنفيذه ليصبح امتدادًا لفيلم والده الناجح الذي حمل نفس الاسم.



قال الفنان الراحل في لقاء سابق على برنامج "ON Set": "أحلم بأداء الكثير من الأدوار لكن الفرصة لم تسنح ليقوم بها بعد، منها دور الضابط، والملاكم.. ودور الملاكم بالتحديد أجد فيه تحديًا كبيرًا لأن

والدي الفنان أحمد زكي قدم تلك الشخصية في ثلاثة أفلام، وكان كل منها بشكل مختلف، وأنا أيضًا أردت تقديمه على طريقتي".

وتابع: "أنا وجيلي من أبناء الفنانين في ورطة منذ بدأت المقارنات مع ذوينا من النجوم لأنهم من الأجيال الذهبية في السينما المصرية.. وإذا ابتعدت عن الأدوار التي قدمها والدي فلن أعمل نهائيًا، فأحمد زكي قدم شخصية الضابط، الرئيس، البواب، المجنون، الفنان،

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الدجال، وغير ذلك".

وعن مشروع فيلم "كابوريا 2"، قال هيثم: "هناك مشروع جيد لكنه تحت التنفيذ، وما شجعني علي تلك الفكرة هو رؤيتي لفيلم "روكي" لسيلفستر ستالوني، كان به ملاكم أسمر يدعى أبولو كريد فصنعوا فيلمًا جديدًا ببطل يكون فيه البطل ابن أبولو كريد وسُمي الفيلم "كريد" وحقق نجاحًا لا يقل عن روكي".

جدير بالذكر أن الفنان الراحل أحمد زكي قدم فيلم كابوريا عام 1990، وقام فيه بدور حسن هدهد وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وشاركه البطولة كل من: رغدة، حسين الإمام، سحر رامي، يوسف داوود، محمد لطفي، تأليف عصام الشماع، وإخراج خيري بشارة.

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