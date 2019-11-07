تراند اليوم : إنهيار ناهد السباعي في جنازة هيثم أحمد زكي

انهارت الفنانة ناهد السباعي فى جنازة الفنان الراحل هيثم أحمد زكى الذي توفي فجر اليوم، عن عمر يناهز 35 عاما بعد تعرضه لـ هبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

وقالت ناهد السباعي، من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام” “انا لله وانا اليه راجعون مكنتش مصدقة غير لما روحت عند البيت واجع قلبي طول عمرك من واحنا صغيرين علطول بتقولي يانودي انا خايف اموت لوحدي في البيت ومحدش يحس بيا وحاسس اني هموت صغير”.

وتابعت :””انا دايما كنت ارد اقولك انت بتقول كده عشان رخم و نكدي لو كنت صدقتك كنت فضلت علطول قاعدة معاك يا صحبي و اخويا وجاري وعشرة عمري من ساعة ما اتولدنا…لو كنت اعرف ان ديه اخر مرة اكيد كانت هتفرق في الفراق”.