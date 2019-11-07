تراند اليوم : النبوءة تتحقق : هيثم أحمد ذكي يموت في عز شبابه وحيدا

عبرت الفنانة ناهد السباعي عن صدمتها في وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

نشرت ناهد عبر حسابها على Instagram صورها مع هيثم تعود لمشاركتهما في فيلم “سكر مر” عام 2015، وكتب لتؤكد أنها لم تصدق الخبر إلا عندما ذهبت إلى منزله وتأكدت بنفسها.

وتذكرت ناهد أن هيثم كان دائما يخاف من الموت وحيدا دون أن يشعر به أحد، كما كان يشعر أنه سيموت صغيرا، مشيرة إلى أنها إذا كانت تعلم أن ما شعر به سيحدث كانت ستظل بجانبه لفترة أطول.

وتشيع جنازة هيثم أحمد زكي عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود.