بسبب هيثم أحمد زكي .. حلا شيحة تنفعل على المتابعين : ” كفاية بقى أو متعلقوش على صفحتي “

كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 03:53 مساءً - نشرت الفنانة ” حلا شيحة ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة للفنان الشاب الراحل ” هيثم أحمد زكي ” الذي توفي في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس نتيجة هبوط في الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 عاما .

وكتبت حلا شيحة في تعليقها على الصورة ناعية هيثم أحمد زكي : ” لا حول ولا قوة إلا ‏بالله .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. خبر صادم فعلا مش مصدقة .. كان إنسان جميل وطيب .. البقاء لله ربنا يرحمه ‏ويغفر له ” .