كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 03:53 مساءً - نشرت الفنانة ” حلا شيحة ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة للفنان الشاب الراحل ” هيثم أحمد زكي ” الذي توفي في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس نتيجة هبوط في الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 عاما .
وكتبت حلا شيحة في تعليقها على الصورة ناعية هيثم أحمد زكي : ” لا حول ولا قوة إلا بالله .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. خبر صادم فعلا مش مصدقة .. كان إنسان جميل وطيب .. البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر بسبب هيثم أحمد زكي .. حلا شيحة تنفعل على المتابعين : ” كفاية بقى أو متعلقوش على صفحتي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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