كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 03:53 مساءً - في مقابلة للنجمة الكولومبية ” شاكيرا ” مع وكالة ” فرانس برس ” في برشلونة حيث تقيم مع شريكها لاعب كرة القدم الإسباني ” جيرار بيكيه ” وابنيهما كشفت عن اللحظة الأسوأ والأصعب في حياتها والتي أثرت على نفسيتها كثيرا .
وذلك بعد تعرضها في عام 2017 إلى نزيف في أحبالها الصوتية من جهة اليمين أدى إلى فقدانها لصوتها بشكل مؤقت .
وهو ما اضطرها حينها إلى تأجيل جولة ” إلدورادو وورلد تور” لمدة 7 أشهر .
وعلقت شاكيرا على ذلك قائلة : ” لقد أثرت علي الحادثة كثيرا .. صوتي هو جزء جوهري من هويتي ” .
وأضافت : ” لطالما ظننت أنه في يوم من الأيام سأخسر الكثير من الأشياء .. لكنني لم أعتقد يوما أن صوتي قد يختفي ” .
وتابعت : ” عندما لم أكن أعرف ما إذا كنت سأتمكن من الغناء مرة أخرى أو لا شعرت بأنها أسوء لحظة في حياتي ” .
واستعادت شاكيرا صوتها بشكل طبيعي دون الحاجة إلى الخضوع لعملية جراحية وفق نصائح الأطباء وتمكنت من إجراء جولتها في عام 2018 .
كانت هذه تفاصيل خبر شاكيرا تكشف عن أصعب لحظة في حياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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