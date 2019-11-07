تشييع جثمان هيثم أحمد زكي بمشاركة نجوم الفن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شارك عدد كبير من نجوم الوسط الفني والرياضي في مصر، في تشييع جثمان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، بعد إقامة صلاة الجنازة عليه في مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.

ومن أبرز النجوم الذين حرصوا على وداع هيثم أحمد زكي في المشهد الأخير: الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، محمد عادل إمام، محمد هنيدي، باسم سمرة، طارق عبدالعزيز، أيتن عامر، دلال عبدالعزيز، عمرو سعد، لقاء الخميسي، زينة، إلهام شاهين، هشام ماجد، المخرج علي بدر خان، والإعلامي الرياضي أحمد شوبير، والفنانة ناهد السباعي التي انهارت وانتابتها موجة من البكاء لحظة وصول الجثمان إلى المسجد.





كانت الجنازة قد تأخرت بسبب عدم وجود أحد أقارب الفنان الراحل لاستلام الجثمان واضطر الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين إلى الاتصال بالمحامي العام لاستخراج تصريح الدفن واستلام الجثمان.

ورحل هيثم أحمد زكي، الخميس، عن عمر ناهز الـ35 عاما، بعد مشوار فني قصير قدم خلاله 8 أفلام سينمائية و7 مسلسلات فقط وكان فيلم "الكنز 2" هو آخر عمل فني له.





Advertisements



