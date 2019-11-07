جينيفر أنيستون: أقضي وقتًا طويلاً في المنزل حتى أصبحت منعزلة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعترفت النجمة العالمية، جينيفر أنيستون بأنها كثيرًا ما تجد نفسها "معزولة" وفي خطر "فقدان الاتصال بالعالم الحقيقي".

وتحدثت النجمة البالغة من العمر 50 عامًا عن شخصيتها خلف الأبواب المغلقة في مقابلة مع مجلة Glamour المهتمة بالموضة، وقالت: "أجد نفسي منعزلة في بعض الأحيان، لا تفهموني خطأ، أحب أن أكون في المنزل، المنزل هو مكان مريح للغاية وآمن بالنسبة لي، لكن إذا بقيت في المنزل لفترة طويلة، فسوف أصبح معزولة وسأفقد الاتصال بما يجري في العالم الواقعي".

وتشاركت النجمة الأمريكية، ريس ويذرسبون، البالغة من العمر 43 عامًا اللقاء مع جينيفر، والتي تحدثت هي الآخرى عن مدى صعوبة العيش كشخص في دائرة الضوء؛ إذ أوضحت أن الأمر صعبٌ للغاية.

وعندما سأل المذيع عن شعور النجمتين حيال السؤال باستمرار حول أهمية المرأة في هوليوود، قالت جينيفر: "أنت تعرف أنه ليس من المعتاد أن تكون المرأة قوية، نحن جميعًا بشر أقوياء!".

يُذكر أن النجمتين جينيفر أنيستون وريس ويذرسبون، تتعاونان سويًا في بطولة المسلسل الأمريكي The Morning Show والذي تم عرضه للمرة الأولى على Apple TV + في 1 نوفمبر.

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وتتقاضى ريس وجينيفر في هذا المسلسل أجورًا مجزية للغاية؛ إذ تتقاضى كل واحدة منهما 2 مليون دولار مقابل الحلقة الواحدة، والموسم الكامل يتكون من 10 حلقات، أي أن أجر النجمتين يصل إلى 20 مليون دولار في الموسم الواحد، بمجموع 40 مليون دولار في الموسمين، وفقًا لصحيفة "هوليوود ريبورتر".

وكانت أنيستون قد اعتزمت التركيز على الدراما خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع بدء عرض مسلسلها الجديد.

وأشارت النجمة خلال لقاء مع المذيعة الشهيرة إلين دي جينيريس أنها أصبحت تكره السينما إلى حد كبير؛ بسبب سيطرة أفلام الأبطال الخارقين عليها.

وأضافت جينيفر أنها تعتز وتفتخر بكونها ممثلة، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أنها لن تُشارك يومًا في تصوير أفلام ووراءها حائط باللون الأخضر من أجل مشاهد الجرافيكس، في إشارة منها لما ترتكز عليها أعمال الأبطال الخارقين وخاصة مارفيل.

وأشادت جينيفر حينها بالتطور الذي يشهده عالم الدراما بسبب المنصات الرقمية التي ساهمت في تطويرها؛ وهو ما سيجعلها تركز في الدراما أكثر خلال الفترة المقبلة.