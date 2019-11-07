دينا الشربيني تنفعل بجنازة هيثم أحمد زكي.. والجثمان تأخر لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شيّع عدد كبير من محبي النجم الشاب هيثم أحمد زكي وجمهوره، جثمانه إلى مثواه الأخير في جنازة حاشدة خرجت من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بالجيزة، وسط حضور لافت للنجوم الذين حرصوا أن يكونوا في مقدمة المشيعين لجنازته، وعلى رأسهم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ونهال عنبر، ومحمد هنيدي، ووفاء عامر، ودلال عبدالعزيز وغيرهم.

وحرص أبناء جيل النجم الشاب الراحل هيثم أحمد زكي على الحضور والاحتشاد وسط الجماهير في تشييع جثمان صديقهم وفاءً له وكان أبرزهم ناهد السباعي، ودينا الشربيني، وزينة، ومحمد فراج، وبسمة، وطارق عبدالعزيز، وباسم سمرة وغيرهم.

وانفعلت الفنانة دينا الشربيني على الصحفيين والمصورين المتواجدين أثناء استلام جثمانه من المشرحة، حيث صرخت في وجوههم قائلة: "بتصوروا إيه"، ورصدتها كاميرات المصورين الصحفيين المتواجدين وسط تقدير من الصحفيين لحالة "دينا" وحزنها على صديقها الشاب.

ورصدت الكاميرات أيضًا تدخّل الفنان أشرف زكي في حل مشكلة تسلم جثمان الفنان الشاب خاصة أن جميع أهله متوفون؛ ما أخّر تسلّم جثمانه شيئًا ما، بعدما أنهى اتصالاته بالجهات المعنية حتى تكفّل هو بتسلم الجثمان.

وصُدم الوسط الفني المصري فجر اليوم الخميس بوفاة الفنان المصري الشاب هيثم نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد عن عمر ناهز الـ 35 عامًا بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

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وكان الفنان الشاب الراحل قد أعلن خطوبته قبل فترةٍ على فتاةٍ من خارج الوسط الفني تُدعى إنجي سلامة، وانتشرت صور لهما في حفل الخطوبة البسيط، وتعمل كخبيرة في مجال الطاقة، وتُعد من نجوم السوشال ميديا حيث يتابعها الكثيرون، وتنشر باستمرار العديد من محاضرات التنمية البشرية وأسس العلاج بالطاقة عبر حسابها.

جدير بالذكر أن هيثم أحمد زكي كان صرّح بأنه يعاني من الوحدة كثيرًا؛ إذ أشار أكثر من مرة إلى أنه ليس لديه أحد سوى بعض الأصدقاء خاصة بعد وفاة والده، وظهر الأمر بشكل واضح خلال حفل خطوبته في يناير عام 2018 حين احتفل هيثم أحمد زكي بخطبته على فتاة تدعى إنجي سلامة، وهي من خارج الوسط الفني ولم يتواجد في تلك المناسبة سوى بضعة أشخاص من الأصدقاء والأقارب.

ولعبت الصدفة دورًا غريبًا في وفاة هيثم أحمد زكي ربطته بوالدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد؛ إذ كانت قد توفيت في عمر الـ 35 عامًا أيضًا بعد معاناتها مع مرض السرطان علمًا بأنها من مواليد مارس عام 1958 وتوفيت عام 1993.