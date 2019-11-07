الشاعر رمضان محمد يكشف أسباب اختياراته للنجوم ويتعاون قريبًا مع تامر حسني

كشف الشاعر رمضان، عن أحدث أعماله المقبلة مع تامر حسني وسميرة سعيد ولؤي وتامر عاشور الذى يسعي للعمل معه.

وقال رمضان محمد، أنه تعاون خلال الفترة الماضية مع تامر حسني في اغنية "100 وش" وتعاون مع محمد حماقي في أغنية "خلينا زي ماحنا"، وتعاون مع الفنانة هيفاء وهبي في أغنية "تملي ناجحة" التي تم طرحها منذ فترة قصيرة.

ودافع رمضان محمد عن تامر حسني بسبب الانتقادات التى وجهت له فى أغنية "100 وش" قائلا :"قمنا سويا بتحضير هذه الأغنية وكان هدفها هي الوصول لطبقة الناس البسيطة لذلك تامر حسني كان ضيف شرف فى الأغنية وترك مساحة كبيرة في الأغنية للفنان أحمد شيبة ودياب و مصطفي حجاج بالإضافة إلي الأغنية كانت خارج الصندوق مثل أغنية "عيش بشوقك".

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كما كشف عن أحدث أعماله المقبلة قائلا:" هناك عمل فني مع الفنان تامر حسني في البومه القادم، والفنانة سميرة سعيد وهي أغنية "زعلنا من بعض" ألحان محمد يحي وتوزيع أمير محروس ويتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح محمد قائلا : "أحضر أيضا فى الفترة المقبلة عددا من الأغانى التى أتعاون فيها مع المطرب لؤى، وأرى من وجهة نظري الشخصية أن أفضل ألبوم تم طرحه خلال الفترة الأخيرة هو ألبوم الفنان هيثم شاكر "معرفة قديمه" وهذا بشهادة الجمهور وتحقيقه أعلي مشاهدة علي "يوتيوب" وهو أمر أسعدني خاصة اني اتعاونه معه في أغنية "احنا اختلافنا".

وأشار رمضان محمد قائلا : "أسعي فى الفترة المقبلة للعمل مع تامر عاشور لأنه الوحيد من جيل الشباب الذي لم أتعاون معه حتي الآن".

يذكر أن اخر أعمال الشاعر رمضان محمد "أغنية تملي ناجحة" للفنانة هيفاء وهبي تم طرحها منذ شهرين وحققت اكثر من نصف مليون مشاهدة علي موقع "يوتيوب".

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