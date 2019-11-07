اختيار السينما المكسيكية كضيف شرف الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي

أكد المنتج محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، أن المهرجان يشرف هذا العام باختيار السينما المكسيكية كضيف شرف الدورة 41، والتى حققت إنجازات كبيرة على مستوى الإحتفاء الدولى بها ولاسيما حصول 5 مخرجين من المكسيك على جوائز الأوسكار مؤخرا، وسوف يتم الاحتفاء بها سواء بعرض الأفلام أو بتمثيل داخل لجنة التحكيم الدولية.

ويعرض المهرجان خلال الدورة 41 حوالى 150 فيلما، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلما ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى.

وخلال الفترة من 21 إلى 26 من شهر نوفمبر يقيم المهرجان النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، بالإضافة إلى حضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار.

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كان المهرجان قد كشف مؤخرا عن افتتاح الدورة 41 بعرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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