تامر حسني يغني من كلمات الشاعر راؤول في ألبومه المقبل

يشارك الشاعر أحمد حسن راؤول في ألبوم تامر حسني الجديد والذي سيطلقه العام المقبل بعد اطلاق فيلمه الجديد "الفلوس" . والأغنية من كلماته والحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم، وكتب راؤول على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي أن الاغنية مفاجأة . يذكر أن آخر أعمال راؤول أغاني إحتفالية حرب أكتوبر المجيد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي لاقت نجاحا كبيرا. Advertisements قد يهمك ايضاً: حسني يتخلّى عن أسيل عمران بفيلمه الجديد تامر حسنى يدعم طفلاً من "متلازمة داون" عبر "إنستغرام"

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