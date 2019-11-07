توافد نجوم الفن لتشييع جنازة الراحل هيثم أحمد زكي والصلاة عليه

توافد نجوم الفن لتشييع جنازة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، اليوم الخميس، في مسجد مصطفى محمود في المهندسين.

وتقدّم الحضور محمد هنيدي ومحمد عادل إمام، ولقاء الخميسي وزوجها محمد عبد المنصف، بجانب دلال عبد العزيز، ونهال عنبر وأحمد شوبير ومحمد عبد المنصف.

يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي رحل عن عالمنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 35 عاما إثر هبوط في الدورة الدموية.

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