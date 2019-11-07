شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى عن وفاة هيثم احمد زكي: صدمنى رحيله كان إنسان جميل وابن ناس أجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت نجمة الجماهير، نادية الجندى، عن حزنها الشديد وصدمتها لوفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكى فى الساعات الأولى من فجر اليوم داخل منزله بالشيخ زايد، عن عمر ناهز 35 عاما، بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية.

وكتبت نادية الجندى، قائلة: " الخبر حقيقي صدمني وأحزنني الله يرحمه يارب إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون كان إنسان جميل وابن ناس أجمل وفنان موهوب بدأ ياخد فرصته مؤخراً في مسلسل كلبش وكنت لما بشوف أداءه العالي في العمل بقول اللي خلف مامتش الله يرحمه هو ووالديه يارب".

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.