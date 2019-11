شكرا لقرائتكم خبر عن ياه ياعبد الصمد.. أخيرا زوج كيم كارداشيان يعبر عن استيائه من ملابسها المثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، عن وجود خلاف مع زوجها "كانى ويست" بسبب ملابسها الجريئة خاصة بآخر حفل حضرته "ميت جالا 2019"، وفقا لموقع "buzzfeed".

وتحدثت كارداشيان عن رحلة كاني ويست الدينية وكيف أصبحت تتنازل له الآن بشأن وجهة نظره الأكثر صرامة كمتدين، قائلة خلال حديثها بإحدى حلقات برنامجها الواقعي Keeping Up with the Kardashians: ”تنحصر معظم المشاكل بيننا في طريقة تربية الأطفال".

وردت كيم على مطالبات زوجها قائلة: "لقد دعمتني لأكون هذا الشخص المثير ولديك الثقة بى .. ولا يعني أننى سأصبح بنفس المكان معك فقط لأنك بمرحلة تحول فى رحلتك".

Advertisements

وخلال الحلقة الُمذاعة، كان الزوجان قد دخلا في نقاش حاد قبيل مشاركتهما بحفل Met gala، حيث ارتدت كيم ثوباً كان الأكثر إثارة من بين عشرات الأزياء التي تزينت بها السجادة الشهيرة للحفل المرموق.

كما كشفت كيم أن هناك معارك في الأسرة حول السماح لابنتها الكبرى "نورث" لوضع "الماكياج"، لافتة أن أبنتها تحب وضع الميكب لكن يتم منعها لأن والدها أوقف كل أشكال الماكياج عنها حتى تصبح مراهقة" ، مضيفة أن المناقشة تحولت إلى "معركة كبيرة".