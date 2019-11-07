شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لقطة تحولت إلى رمز لعلاقة هيثم احمد زكي بوالده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورا وفيديوهات، جمعت بين الأب الراحل احمد زكي وابنه الراحل هيثم احمد زكي الذى توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم فى فيلته بالشيخ زايد.



احمد زكي وهيثم احمد زكي

ومن ضمن ما تداوله رواد الموقع صور أثناء تلويح كل من احمد زكي وابنه هيثم إلى بعضهما البعض، حيث تأثر جميع من تداول الصور بسبب رد فعل الراحل هيثم احمد زكي عند رؤيته لـ والده الراحل الفنان الكبير أحمد زكي.



احمد زكي



هيثم احمد زكي

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.