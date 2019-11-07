شاكيرا تحتفى بالثقافة اللاتينية وتحتفل بعيد ميلادها فى دورى كرة القدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وستقدم شاكيرا الفائزة بجائزة جرامي ثلاث مرات فقرتها بين شوطي المباراة التي تحظى بمشاهدة واسعة عادة في الثاني من فبراير شباط بجانب المغنية والممثلة جنيفر لوبيز التي تعود أصولها إلى بويرتوريكو.
وقالت لرويترز من برشلونة حيث تقيم "أعتقد أن وجودي في سوبر بول له رمزية ما وأشعر أن علينا مسؤولية كبيرة تجاه أبناء أمريكا اللاتينية حول العالم".
وأضافت "هناك الكثير في ثقافتنا اللاتينية يمكن أن نحتفي به، والتواجد على هذا المسرح المهم فرصة كبيرة". وتتزامن الفقرة الغنائية مع عيد ميلادها الثالث والأربعين.
ومباراة نهائي دوري كرة القدم الأمريكية التي ستقام في ميامي هي الحدث السنوي الأكبر الذي يعرض على التلفزيون الأمريكي. وتضاهي الفقرات الفنية التي تقدم بين الشوطين بعضا من أشهر الحفلات العالمية. وبلغ عدد المشاهدين في العام الماضي 98.2 مليون.
وقالت شاكيرا إنها عانت من أجل نشر الموسيقى اللاتينية في سنوات عملها الأولى بحقبة التسعينات لكن الوضع تغير.
وقالت "اضطررت لخوض الكثير من العقبات في ذلك الوقت... لكن أعتقد أن الوضع اختلف الآن، الأجواء العامة، والتقبل أصبح رائعا وهذا يجعل الأمر أكثر سهولة في تقديم الموسيقى بالإسبانية".
يأتي حديث شاكيرا لرويترز قبيل طرح فيلمها "شاكيرا إن كونسرت: إل دورادو وورلد تور" في 13 نوفمبر تشرين الثاني والذي سيعرض لليلة واحدة في أكثر من 60 دولة.
وشهدت الجولة الغنائية في 2018 عودة مظفرة لشاكيرا بعد إصابتها بنزيف في أحبالها الصوتية واضطرارها لتأجيل جولتها العالمية مرتين.
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