شكرا لقرائتكم خبر عن المشيعون يتوجهون بجثمان هيثم احمد زكي إلى مقابر الأسرة بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه المشيعون بجثمان الفنان الراحل هيثم احمد زكي، منذ قليل من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، إلى مقابر الأسرة بأكتوبر وهى نفس المقابر الذى دفن فيه والده أحمد زكي، وذلك بعد الانتهاء من صلاة الجنازة منذ قليل، ويرافق الجثمان عدد من الفنانين.

وحرص على المشاركة فى تشييع الجنازة عدد من الفنانين، منهم: محمد إمام، محمد هنيدى، الهام شاهين، أمير شاهين، هشام ماجد باسم سمرة، عمر السعيد، لقاء الخميسى، زوجها عبد المنصف، دلال عبد العزيز، نهال عنبر، ماجدة زكى، زينة، بوسى شلبى، فيفى عبده، محمد شاهين، منى عبد الغنى، طارق عبد العزيز، ايتن عامر والمخرج على بدرخان والمخرج عماد البهات، والإعلامي الرياضى أحمد شوبير، وأشرف زكى.

كان النجم الشاب هيثم احمد زكي قد توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 35 عاما، بعدما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم احمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

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